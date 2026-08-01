Сокол получил травму в матче с «Ростовом» и ждёт результатов МРТ

сегодня, 11:07

Защитник «Родины» рассказал о травме, полученной в матче 2-го тура РПЛ против «Ростова» (2:4). Игрок повредил заднюю поверхность бедра на 24-й минуте и впервые в карьере столкнулся с такой проблемой.

В моменте случилось повреждение задней поверхности бедра. На 24-й минуте такое получить — это сильно. Вообще ничего не хочу говорить, но мыслей много. У меня такое первый раз в карьере. Что-то явно не так. Буду ждать результатов МРТ .