Винисиус хочет остаться в «Реале», несмотря на интерес «Арсенала»

сегодня, 11:31

Нападающий «Реала» предпочёл бы продлить контракт с мадридским клубом, а не переходить в «Арсенал».

Ранее в сети появились данные о том, что «Арсенал» согласовал личные условия с бразильцем, однако сам футболист хочет остаться на «Сантьяго Бернабеу». При этом «Реал» не намерен отпускать 26-летнего вингера бесплатно — если контракт не будет продлён, клуб продаст его этим летом.

«Арсенал» продолжает следить за ситуацией, но переговоры пока не вышли на активную стадию. Винисиус должен вернуться на сборы «Реала» в ближайшие дни, и его решение по контракту станет определяющим.