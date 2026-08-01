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Винисиус хочет остаться в «Реале», несмотря на интерес «Арсенала»

сегодня, 11:31

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор предпочёл бы продлить контракт с мадридским клубом, а не переходить в «Арсенал».

Ранее в сети появились данные о том, что «Арсенал» согласовал личные условия с бразильцем, однако сам футболист хочет остаться на «Сантьяго Бернабеу». При этом «Реал» не намерен отпускать 26-летнего вингера бесплатно — если контракт не будет продлён, клуб продаст его этим летом.

«Арсенал» продолжает следить за ситуацией, но переговоры пока не вышли на активную стадию. Винисиус должен вернуться на сборы «Реала» в ближайшие дни, и его решение по контракту станет определяющим.

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Все комментарии
Никита Гриколуп
Никита Гриколуп
сегодня в 11:44
Главное знать у кого покупать на прoгнозы спорт и всё будет отлично. И не верить телеграму и прочей ерези. В поисковике любом ищите «серебряный развод сервис». Работают с 2013 года. Проверенный. Гарантии. Когда-то Матч ТВ о них сюжет показывал.
zzk7mnnkqfnk
zzk7mnnkqfnk
сегодня в 11:43
Почему Мбаппе может доить Реал, а Вини нет?
Вини выиграл для Мадрида 2 ЛЧ, а тут пришёл француз и на своих условиях играет, бразил тоже хочет.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:37
Ох расист заварил кашу... Теперь и фанаты Реала могут быть к нему не очень доброжелательны)
Qvincy30
Qvincy30
сегодня в 11:32, ред.
Предпочел бы продлить контракт, но на своих условиях))
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