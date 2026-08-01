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«Арсенал» нацелился на второго полузащитника после Гимарайнса

сегодня, 12:01

«Арсенал» планирует подписать полузащитника «Майнца» Каису Сано после завершения сделки по Бруно Гимарайнсу. Лондонский клуб уже контактировал с представителями 25-летнего японца.

«Майнц» оценивает Сано в 50-60 млн евро, хотя спортивный директор Кристиан Хайдель заявил, что клуб не обязан продавать игрока.

Мы можем позволить себе оставить его. Если поступит предложение, от которого мы захватим дух, мы рассмотрим его.

На Сано также претендуют «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл». Японец выступает за «Майнц» с 2024 года и провёл три матча на чемпионате мира 2026 года в составе сборной Японии. Его контракт с немецким клубом рассчитан до 2028 года.

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Куда столько игроков в центр поля?
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