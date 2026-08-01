Смородская: «Продажа Батракова ослабит „Локомотив“»

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Бывший президент «Локомотива» высказалась против продажи полузащитника в «Галатасарай». По её словам, уход ключевого игрока ослабит команду, которая уже потеряла и .

Я бы Батракова не продавала. Кем они играть-то будут? Поэтому не надо этого делать. Команда посыплется. Они уже потеряли Баринова, Пруцева, а сейчас могут ещё и Батракова. Чемпионат Турции добротного и среднего качества. «Галатасарай» — неплохой клуб, но не стоит того, чтобы уходить из «Локомотива». Абсолютно не факт, что этот клуб станет трамплином в Европу.

21-летний Алексей Батраков является воспитанником «Локомотива». Его контракт с клубом действует до 2029 года, а Transfermarkt оценивает полузащитника в 28 млн евро.