Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

Смородская: «Продажа Батракова ослабит „Локомотив“»

сегодня, 12:13

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась против продажи полузащитника Алексея Батракова в «Галатасарай». По её словам, уход ключевого игрока ослабит команду, которая уже потеряла Дмитрия Баринова и Даниила Пруцева.

Я бы Батракова не продавала. Кем они играть-то будут? Поэтому не надо этого делать. Команда посыплется. Они уже потеряли Баринова, Пруцева, а сейчас могут ещё и Батракова. Чемпионат Турции добротного и среднего качества. «Галатасарай» — неплохой клуб, но не стоит того, чтобы уходить из «Локомотива». Абсолютно не факт, что этот клуб станет трамплином в Европу.

21-летний Алексей Батраков является воспитанником «Локомотива». Его контракт с клубом действует до 2029 года, а Transfermarkt оценивает полузащитника в 28 млн евро.

Подписывайся в ВК
Все новости
Крижан: «„Родине“ надо привыкать к уровню РПЛ»
Сегодня, 10:38
Канчельскис не советует Головину переходить в «Зенит»
Вчера, 20:04
Мостовой: «Чемпионат мира без европейских сборных не имеет смысла»
Вчера, 17:51
Дьяков: «Думаю, Дзюба еще хочет играть»
Вчера, 16:03
Семак прокомментировал уход Латышонка из «Зенита»
Вчера, 15:07
Семак: «Сантос и Луис Энрике будут в заявке на матч с „Оренбургом“»
Вчера, 13:44
Все комментарии
q5jka88mj6gh
q5jka88mj6gh
сегодня в 12:14
Не на одном Батракове держится Локомотив, незаменимых не бывает.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 