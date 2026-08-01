«Манчестер Юнайтед» хочет купить Холла, но «Ньюкасл» против

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«Манчестер Юнайтед» включил защитника «Ньюкасла» в список приоритетных целей и уже согласовал его кандидатуру внутри клуба. «Красные дьяволы» провели контакты по игроку, но «Ньюкасл» не хочет продавать 21-летнего левого защитника.

«Манчестер Юнайтед» действительно хочет Холла и считает его идеальным вариантом. Но «Ньюкасл» осложнит им жизнь. Клуб уже продал этим летом и , а уходит в «Арсенал». Поэтому «сороки» намерены сохранить Холла.

Холл хочет прояснить свою роль при новом главном тренер «Ньюкасла» , который сменил успешного . Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» предлагает игроку новый контракт.