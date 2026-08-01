Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2026/2027

«Манчестер Юнайтед» хочет купить Холла, но «Ньюкасл» против

сегодня, 12:43

«Манчестер Юнайтед» включил защитника «Ньюкасла» Льюиса Холла в список приоритетных целей и уже согласовал его кандидатуру внутри клуба. «Красные дьяволы» провели контакты по игроку, но «Ньюкасл» не хочет продавать 21-летнего левого защитника.

«Манчестер Юнайтед» действительно хочет Холла и считает его идеальным вариантом. Но «Ньюкасл» осложнит им жизнь. Клуб уже продал этим летом Сандро Тонали и Энтони Гордона, а Бруно Гимарайнс уходит в «Арсенал». Поэтому «сороки» намерены сохранить Холла.

Холл хочет прояснить свою роль при новом главном тренер «Ньюкасла» Маттиасе Яйссле, который сменил успешного Эдди Хау. Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» предлагает игроку новый контракт.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиЗащитника «Спортинга» Араухо предложили «Ливерпулю» и «Арсеналу»
Сегодня, 12:14
Слухи«Арсенал» нацелился на второго полузащитника после Гимарайнса
Сегодня, 12:01
Винисиус хочет остаться в «Реале», несмотря на интерес «Арсенала»
Сегодня, 11:31
Слухи«Челси» и «Манчестер Сити» претендуют на форварда «Сириуса»
Сегодня, 11:18
Слухи«Реал» подпишет топ-защитника этим летом
Сегодня, 10:55
Слухи«Реал» предложил 115 млн евро за Диоманде и получил отказ
Сегодня, 10:30
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 