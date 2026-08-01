В УЕФА заявили о потере доверия к Инфантино

сегодня, 13:24

В УЕФА заявили, что руководство ФИФА во главе с утратило доверие европейских ассоциаций. Поводом стали планы передать частным инвесторам долю прав на турниры организации, включая чемпионат мира. После критики ФИФА отказалась от этой идеи.

Мы приветствуем отмену проекта, который был отвергнут национальными ассоциациями и другими представителями футбольного сообщества. Футбол нельзя продавать, а подобные непрозрачные схемы не должны разрабатываться без открытого обсуждения.