В УЕФА заявили о потере доверия к Инфантино

В УЕФА заявили, что руководство ФИФА во главе с Джанни Инфантино утратило доверие европейских ассоциаций. Поводом стали планы передать частным инвесторам долю прав на турниры организации, включая чемпионат мира. После критики ФИФА отказалась от этой идеи.
Мы приветствуем отмену проекта, который был отвергнут национальными ассоциациями и другими представителями футбольного сообщества. Футбол нельзя продавать, а подобные непрозрачные схемы не должны разрабатываться без открытого обсуждения.
Организация намерена выяснить, кто участвовал в подготовке предложения, и разработать меры против повторения подобных ситуаций. В УЕФА также призвали направить часть резервов ФИФА, превышающих пять миллиардов долларов, на развитие футбола через программу FIFA Forward.
Надо быть последовательными и как минимум отстранять этого деятеля от должности, хотя хорошо бы ещё отдать под суд
Инфантилье, заяц гонимый борЗми УЕФА.