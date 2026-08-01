Арбелоа нацелился на третьего воспитанника «Реала»

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«Фулхэм» продолжает переманивать молодых талантов из «Реала» и теперь нацелился на полузащитника . , возглавивший лондонский клуб, хочет воссоединиться с игроком, с которым работал в академии мадридцев.

Ранее «Фулхэм» уже подписал и . Переговоры по 20-летнему Питарчу могут затянуться из-за травмы колена и других трансферных приоритетов клуба. Сам игрок открыт к переходу и хочет работать с Арбелоа.