Арбелоа нацелился на третьего воспитанника «Реала»

«Фулхэм» продолжает переманивать молодых талантов из «Реала» и теперь нацелился на полузащитника Тьяго Питарча. Альваро Арбелоа, возглавивший лондонский клуб, хочет воссоединиться с игроком, с которым работал в академии мадридцев.
Ранее «Фулхэм» уже подписал Гонсало Гарсию и Сесара Паласиоса. Переговоры по 20-летнему Питарчу могут затянуться из-за травмы колена и других трансферных приоритетов клуба. Сам игрок открыт к переходу и хочет работать с Арбелоа.
Питарч дебютировал за первую команду «Реала» в феврале этого года, проведя 16 матчей в Ла Лиге и Лиге чемпионов. При Жозе Моуриньо он рассматривается как игрок для «Кастильи», поэтому переход в АПЛ может ускорить его развитие.