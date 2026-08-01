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Арбелоа нацелился на третьего воспитанника «Реала»

сегодня, 13:26

«Фулхэм» продолжает переманивать молодых талантов из «Реала» и теперь нацелился на полузащитника Тьяго Питарча. Альваро Арбелоа, возглавивший лондонский клуб, хочет воссоединиться с игроком, с которым работал в академии мадридцев.

Ранее «Фулхэм» уже подписал Гонсало Гарсию и Сесара Паласиоса. Переговоры по 20-летнему Питарчу могут затянуться из-за травмы колена и других трансферных приоритетов клуба. Сам игрок открыт к переходу и хочет работать с Арбелоа.

Питарч дебютировал за первую команду «Реала» в феврале этого года, проведя 16 матчей в Ла Лиге и Лиге чемпионов. При Жозе Моуриньо он рассматривается как игрок для «Кастильи», поэтому переход в АПЛ может ускорить его развитие.

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Все комментарии
w789qshc9ddx
w789qshc9ddx
сегодня в 13:39
Возможно вполне правильная трансферная политика.
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