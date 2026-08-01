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Бывший гендир «Спартака»: «Даку не станет тут звездой»

сегодня, 13:39

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак сомневается, что нападающий «Рубина» Мирлинд Даку сможет стать звездой в «красно-белом» клубе. По его словам, в команде есть футболисты более высокого уровня.

Даку уже долго играет в России, поэтому это можно считать хорошим приобретением. Но мы ещё посмотрим, как он впишется в «Спартак». Даку немного переоценивают. Какая Даку звезда? Назовём его звездой Албании. Но в «Спартаке» он звездой не будет, потому что там есть футболисты по уровню и классу посильнее.

Контракт 28-летнего Даку с «Рубином» действует до 2029 года, а Transfermarkt оценивает форварда в 9 млн евро.

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Все комментарии
d1metras
d1metras
сегодня в 13:52
Надо было сразу покупать Даку а не жирного Левая.
Mangur
Mangur
сегодня в 13:43
Поживём, увидим. Даку пацан чёткий
Гость
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