Артига о возможном уходе Даку: «Ситуация никак не помогает команде»

Главный тренер «Рубина» прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего в «Спартак».

Вся эта ситуация никак не помогает команде. Много новостей и слухов. Мне бы очень хотелось, чтобы трансферное окно для нас закрылось в эти выходные. Поэтому это очень важный матч. Мы прибыли сюда после поражения в первом туре от «Краснодара». Подобные новости, подобные слухи не идут на пользу. Надеюсь, что это никак не скажется. Но, безусловно, мне эта ситуация не нравится.