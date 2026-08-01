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Артига о возможном уходе Даку: «Ситуация никак не помогает команде»

сегодня, 14:08

Главный тренер «Рубина» Франк Артига прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего Мирлинда Даку в «Спартак».

Вся эта ситуация никак не помогает команде. Много новостей и слухов. Мне бы очень хотелось, чтобы трансферное окно для нас закрылось в эти выходные. Поэтому это очень важный матч. Мы прибыли сюда после поражения в первом туре от «Краснодара». Подобные новости, подобные слухи не идут на пользу. Надеюсь, что это никак не скажется. Но, безусловно, мне эта ситуация не нравится.

Даку вошёл в стартовый состав «Рубина» на матч второго тура РПЛ с «Акроном».

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