«Бавария» следит за Шешко как за преемником Кейна

«Бавария» по-прежнему следит за нападающим «Манчестер Юнайтед» Беньямином Шешко. Мюнхенский клуб рассматривает словенца как потенциального преемника Харри Кейна, но не планирует покупать его в текущее окно.
В «Баварии» обсуждают идею перевода Кейна на более глубокую позицию с возрастом, чтобы освободить место для чистого форварда.
Шешко перешёл в «Манчестер Юнайтед» перед сезоном-2025/26. В прошлом сезоне он забил 12 голов во всех турнирах. Если он не сможет проявить себя в АПЛ, «Бавария» может возобновить интерес.