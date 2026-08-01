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«Бавария» следит за Шешко как за преемником Кейна

сегодня, 14:24

«Бавария» по-прежнему следит за нападающим «Манчестер Юнайтед» Беньямином Шешко. Мюнхенский клуб рассматривает словенца как потенциального преемника Харри Кейна, но не планирует покупать его в текущее окно.

В «Баварии» обсуждают идею перевода Кейна на более глубокую позицию с возрастом, чтобы освободить место для чистого форварда.

Шешко перешёл в «Манчестер Юнайтед» перед сезоном-2025/26. В прошлом сезоне он забил 12 голов во всех турнирах. Если он не сможет проявить себя в АПЛ, «Бавария» может возобновить интерес.

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