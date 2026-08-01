«Бавария» следит за Шешко как за преемником Кейна

сегодня, 14:24

«Бавария» по-прежнему следит за нападающим «Манчестер Юнайтед» . Мюнхенский клуб рассматривает словенца как потенциального преемника , но не планирует покупать его в текущее окно.

В «Баварии» обсуждают идею перевода Кейна на более глубокую позицию с возрастом, чтобы освободить место для чистого форварда.