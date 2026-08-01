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Вирц: «Ираола даёт мне то, что я люблю в футболе»

сегодня, 15:05

Полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц положительно оценил первые дни работы с новым главным тренером Андони Ираолой. По словам немца, тренировки проходят весело и с большим количеством игровых упражнений.

Могу сказать, что тренировки доставляют настоящее удовольствие. Мы много играем в футбол и отрабатываем владение мячом — это именно то, что мне нравится.

В прошлом сезоне Вирц забил 7 голов и отдал 10 передач в дебютный год за «Ливерпуль». Он признался, что был недоволен результатами команды, но теперь ждёт «нового старта с нуля». Также немец выразил желание встретиться с Юргеном Клоппом, который возглавил сборную Германии.

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