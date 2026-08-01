«Наполи» готов продать Лукаку за 10 млн евро

«Наполи» установил цену в 10 млн евро за нападающего Ромелу Лукаку. Бельгиец больше не входит в планы Массимилиано Аллегри и может покинуть клуб.
Главным препятствием для трансфера является зарплата 33-летнего форварда — около 8 млн евро в год. Лукаку не согласился распределить выплаты на дополнительные годы, что сужает круг потенциальных покупателей.
Ранее нападающий был ключевым игроком в чемпионском сезоне при Антонио Конте, но при Аллегри его роль изменилась. «Наполи» готов расстаться с игроком, но найти клуб, готовый платить его зарплату, будет непросто.
Жаль.