«Наполи» готов продать Лукаку за 10 млн евро

сегодня, 15:26

«Наполи» установил цену в 10 млн евро за нападающего . Бельгиец больше не входит в планы и может покинуть клуб.

Главным препятствием для трансфера является зарплата 33-летнего форварда — около 8 млн евро в год. Лукаку не согласился распределить выплаты на дополнительные годы, что сужает круг потенциальных покупателей.

Ранее нападающий был ключевым игроком в чемпионском сезоне при , но при Аллегри его роль изменилась. «Наполи» готов расстаться с игроком, но найти клуб, готовый платить его зарплату, будет непросто.