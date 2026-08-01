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«Наполи» готов продать Лукаку за 10 млн евро

сегодня, 15:26

«Наполи» установил цену в 10 млн евро за нападающего Ромелу Лукаку. Бельгиец больше не входит в планы Массимилиано Аллегри и может покинуть клуб.

Главным препятствием для трансфера является зарплата 33-летнего форварда — около 8 млн евро в год. Лукаку не согласился распределить выплаты на дополнительные годы, что сужает круг потенциальных покупателей.

Ранее нападающий был ключевым игроком в чемпионском сезоне при Антонио Конте, но при Аллегри его роль изменилась. «Наполи» готов расстаться с игроком, но найти клуб, готовый платить его зарплату, будет непросто.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 16:07
Круговорот Лукаку
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:47
Лукаку сам разрушил свою репутацию.
Жаль.
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