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«Милан» хочет вернуть Браима Диаса на фоне возможного ухода Леау

сегодня, 16:12

«Милан» рассматривает возможность возвращения полузащитника «Реала» Браима Диаса. Клуб ищет креативного хавбека и включил марокканца в шорт-лист после того, как упустил Константиноса Карецаса.

Браим Диас выступал за «Милан» на правах аренды с 2020 по 2023 год, провёл 124 матча, забил 18 голов и помог команде выиграть Скудетто-2022. Его контракт с «Реалом» рассчитан до 2027 года. Альтернативой называют Итана Нванери («Арсенал»).

При этом главный вопрос — будущее Рафаэла Леау, который хочет покинуть клуб после семи лет. Португалец рассматривает вариант с «Галатасараем», но запрашивает высокую зарплату. «Милан» предпочёл бы продать его, но стороны пока далеки от соглашения.

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