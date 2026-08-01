«Милан» хочет вернуть Браима Диаса на фоне возможного ухода Леау

сегодня, 16:12

«Милан» рассматривает возможность возвращения полузащитника «Реала» . Клуб ищет креативного хавбека и включил марокканца в шорт-лист после того, как упустил .

Браим Диас выступал за «Милан» на правах аренды с 2020 по 2023 год, провёл 124 матча, забил 18 голов и помог команде выиграть Скудетто-2022. Его контракт с «Реалом» рассчитан до 2027 года. Альтернативой называют («Арсенал»).

При этом главный вопрос — будущее , который хочет покинуть клуб после семи лет. Португалец рассматривает вариант с «Галатасараем», но запрашивает высокую зарплату. «Милан» предпочёл бы продать его, но стороны пока далеки от соглашения.