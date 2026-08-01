«Интер» обыграл «Манчестер Сити» в серии пенальти

|Манчестер Сити1 : 1Интер
|Закончился после серии пенальти
«Интер» одержал победу над «Манчестер Сити» в серии послематчевых пенальти (3:1) после того, как основное время товарищеского матча завершилось со счётом 1:1. Встреча прошла в рамках подготовки команд к новому сезону.
Счёт на 14-й минуте открыл нападающий «Сити» Дивин Мубама. На 20-й минуте Бенжамен Павар восстановил равновесие.
В серии одиннадцатиметровых ударов точнее оказались футболисты «Интера».
Пацан тот Макайду вроде понравился, справа играл и постоянно обострял