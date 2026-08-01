«Интер» обыграл «Манчестер Сити» в серии пенальти

сегодня, 16:37

«Интер» одержал победу над «Манчестер Сити» в серии послематчевых пенальти (3:1) после того, как основное время товарищеского матча завершилось со счётом 1:1. Встреча прошла в рамках подготовки команд к новому сезону.

Счёт на 14-й минуте открыл нападающий «Сити» . На 20-й минуте восстановил равновесие.

В серии одиннадцатиметровых ударов точнее оказались футболисты «Интера».