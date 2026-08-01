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«Интер» обыграл «Манчестер Сити» в серии пенальти

сегодня, 16:37
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити1 : 1Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерЗакончился после серии пенальти

«Интер» одержал победу над «Манчестер Сити» в серии послематчевых пенальти (3:1) после того, как основное время товарищеского матча завершилось со счётом 1:1. Встреча прошла в рамках подготовки команд к новому сезону.

Счёт на 14-й минуте открыл нападающий «Сити» Дивин Мубама. На 20-й минуте Бенжамен Павар восстановил равновесие.

В серии одиннадцатиметровых ударов точнее оказались футболисты «Интера».

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Все комментарии
6svt2cez8f8b
6svt2cez8f8b
сегодня в 17:09
Это только товарищеский матч, там все может быть.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 16:41, ред.
Смотрел второй тайм, мс был намного лучше. То штанга, то перекладина.... А пенальти бить не умеют))
Пацан тот Макайду вроде понравился, справа играл и постоянно обострял
Гость
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