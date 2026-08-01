«Борнмут» подписал защитника сборной Португалии Силву

сегодня, 16:54

«Борнмут» объявил о трансфере центрального защитника «Бенфики» . Сумма сделки составила 25 млн евро плюс бонусы. 22-летний португалец подписал контракт с «вишнями» и стал заменой .

Я очень счастлив быть здесь. Играть за «Борнмут» и в Премьер-лиге — это удовольствие. Менталитет всегда должен быть направлен на победу. Я буду стараться изо всех сил и играть для болельщиков.