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«Борнмут» подписал защитника сборной Португалии Силву

сегодня, 16:54

«Борнмут» объявил о трансфере центрального защитника «Бенфики» Антониу Силвы. Сумма сделки составила 25 млн евро плюс бонусы. 22-летний португалец подписал контракт с «вишнями» и стал заменой Маркосу Сенеси.

Я очень счастлив быть здесь. Играть за «Борнмут» и в Премьер-лиге — это удовольствие. Менталитет всегда должен быть направлен на победу. Я буду стараться изо всех сил и играть для болельщиков.

Силва провёл 237 матчей за «Бенфику», выиграл 6 трофеев с клубом и сборной Португалии, включая Лигу наций УЕФА-2025. Также он играл на ЧМ-2022 и Евро-2024. «Борнмут» искал левоногого защитника с опытом игры в еврокубках и считает Силву идеальной кандидатурой.

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