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Благоевич остался недоволен игрой «Акрона» в обороне

сегодня, 16:57
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)1 : 2Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинЗавершен

Главный тренер «Акрона» Срджан Благоевич остался недоволен игрой команды в обороне после поражения от «Рубина» (1:2) во втором туре РПЛ.

Опять пропустили два легких гола. Слишком много уважения испытываем к соперникам. Не знаю, почему. Это мне точно не понравилось. Голы, которые мы пропустили, — это подарки для соперника.

После этого начали играть, как договаривались. Можно сказать, контролировали игру, забрали мяч. По‑моему, второй тайм провели намного лучше. Не могу сказать, что доминировали, но контролировали ход матча. К сожалению, не получилось забить еще.

Мы показали, что можем играть в футбол. И никому с нами просто не будет.

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Благоевич Срджан  Стадион «Самара Арена»
Источник: matchtv.ru Фото: Alexander Lyubarskiy/The Football Union of Russia
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Все комментарии
se3u6a84cpj5
se3u6a84cpj5
сегодня в 17:03
Не уважение к соперникам, а неумение играть.
stanichnik
stanichnik ответ Drosmo (раскрыть)
сегодня в 16:59
Очень приятно, Дмитрий! А я в миру - Иван. Будем знакомы. Прошу простить меня великодушно, что назвал вас по имени футболиста с вашего аватара.
Гость
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