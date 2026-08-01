Глава клуба Медиалиги о Дзюбе: «Будем ждать его»

Президент ФК «Десять» Азамат Мусагалиев высказался о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в клуб Медиалиги.
Мы разговаривали с Артёмом, он рассказывал о своих планах, видении, желаниях. Я предлагал ему больше историю не футбольную, а околофутбольную. Как это? Я его чуть поджигаю — Артём говорит: «Я приду и посажу Кутуза на банку!». Я отвечаю: «Ты придёшь и будешь сидеть под Кутузом. Меня он более чем устраивает, чем вот эти твои разговоры. Для околофутбола ты более интересен».
Договорились, что заморозим разговор на той позиции, что, если Артём пойдёт в медиафутбол, то только в ФК «10». Будем ждать его. Надеюсь ли я на Дзюбу, как на футболиста? Думаю, что Артём сам как футболист уже, наверное, не найдёт интереса на футбольном поле. Думаю, в Медиалиге на позиции нападающего он не найдёт интереса. Может, начнёт карьеру вратаря.