Глава клуба Медиалиги о Дзюбе: «Будем ждать его»

Президент ФК «Десять» Азамат Мусагалиев высказался о возможном переходе нападающего в клуб Медиалиги.

Мы разговаривали с Артёмом, он рассказывал о своих планах, видении, желаниях. Я предлагал ему больше историю не футбольную, а околофутбольную. Как это? Я его чуть поджигаю — Артём говорит: «Я приду и посажу Кутуза на банку!». Я отвечаю: «Ты придёшь и будешь сидеть под Кутузом. Меня он более чем устраивает, чем вот эти твои разговоры. Для околофутбола ты более интересен».