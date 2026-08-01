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Глава клуба Медиалиги о Дзюбе: «Будем ждать его»

сегодня, 17:21

Президент ФК «Десять» Азамат Мусагалиев высказался о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в клуб Медиалиги.

Мы разговаривали с Артёмом, он рассказывал о своих планах, видении, желаниях. Я предлагал ему больше историю не футбольную, а околофутбольную. Как это? Я его чуть поджигаю — Артём говорит: «Я приду и посажу Кутуза на банку!». Я отвечаю: «Ты придёшь и будешь сидеть под Кутузом. Меня он более чем устраивает, чем вот эти твои разговоры. Для околофутбола ты более интересен».

Договорились, что заморозим разговор на той позиции, что, если Артём пойдёт в медиафутбол, то только в ФК «10». Будем ждать его. Надеюсь ли я на Дзюбу, как на футболиста? Думаю, что Артём сам как футболист уже, наверное, не найдёт интереса на футбольном поле. Думаю, в Медиалиге на позиции нападающего он не найдёт интереса. Может, начнёт карьеру вратаря.

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gwzsmny6m4n6
gwzsmny6m4n6
сегодня в 17:25
Дзюба хочет в родной спартак обеими руками.
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