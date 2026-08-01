«Сочи» уступил «Ленинградцу». Команды доигрывали матч вдесятером

сегодня, 17:52

«Ленинградец» обыграл «Сочи» в матче 4-го тура Первой лиги (2:1).

На 64-й минуте команда из Ленинградской области открыла счёт усилиями Артема Кулишева. На 71-й оба клуба остались в меньшинстве — по красной карточке получили Даниил Родин и Михаил Игнатов. На 81-й автогол Игоря Калинина помог хозяевам поля удвоить преимущество. Представители Краснодарского края отыграли один мяч на 84-й — его забил Калинин.

«Ленинградец» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав четыре очка. «Сочи» идёт 9-м, у коллектива столько же баллов.