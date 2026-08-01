«Рубин» будет искать игроков не только на позицию Даку

Главный тренер казанского «Рубина» высказался о ситуации с возможным уходом из клуба нападающего .

Ранее появилась информация, что футболист может перейти в московский «Спартак».

После игры с «Акроном» во втором туре РПЛ на выезде (2:1), в которой форвард отметился голом, игрок не сдержал слёз, а одноклубники качали его на руках. На вопрос, объявлял ли Даку в раздевалке, что это была его последняя игра, Артига сказал:

Не знаю, что произойдёт завтра или в какой‑то другой день. Действительно, слухи есть. Но независимо от этого я бы хотел отметить, что Мирлинд — не только великолепный футболист, но и невероятный человек. Его невероятно любят все в раздевалке. Это человек, который придаёт невероятный дух всей команде. После своего прихода в клуб он вывел «Рубин» на новый уровень стабильности. Вне зависимости от того, что произойдёт, хотелось бы пожелать удачи Мирлинду и поблагодарить его за всё. Посмотрим, как будут развиваться события в ближайшие дни.

Будет ли клуб тщательно искать нападающего на рынке, если Даку уйдёт

Безусловно, мы будем искать игроков. Не только на позицию Даку, а на разные позиции. Но у нас возникла ситуация, что на многих позициях у нас нет игроков с необходимым гражданством. Нам предстоит очень плотный график. Сегодня была первая из восьми игр, которые предстоит провести в ближайший месяц. Вы сами понимаете, что при подобном графике риск травм увеличивается, поэтому очень важно иметь игроков в резерве. Кроме того, много футболистов покинули команду. К нам присоединились пока только Самошников и Игнатьев. Есть позиции, которые нам необходимо усилить. Нам бы хотелось, чтобы процесс внедрения новых игроков ускорился.