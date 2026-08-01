«Челси» объявил о переходе Уэлбека

Нападающий Дэнни Уэлбек перешёл из «Брайтона» в «Челси». Контракт с лондонским клубом рассчитан до 2028 года.
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» и других команд выступал за «чаек» с октября 2020-го после ухода из «Уотфорда».
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет