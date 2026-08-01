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«Челси» объявил о переходе Уэлбека

сегодня, 19:15

Нападающий Дэнни Уэлбек перешёл из «Брайтона» в «Челси». Контракт с лондонским клубом рассчитан до 2028 года.

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» и других команд выступал за «чаек» с октября 2020-го после ухода из «Уотфорда».

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Grizly88
Grizly88
сегодня в 19:26
Пригодиться он пенсам
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:17
Контракт на 2 года??? Рискованное дело....
Гость
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