КОНКАКАФ считает, что нужно проанализировать деятельность руководства ФИФА

Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна ( КОНКАКАФ ) выступила с заявлением, поприветствовав отказ от проекта FIFA Forward Enterprise (FFE).

Конфедерация также выражает признательность своим 41 ассоциациям-членам и всей футбольной семье за ​​проявленные на этой неделе мужество и единство. В момент, требовавший принципиального руководства, наши члены сплотились в защиту долгосрочных интересов футбола и принципов надлежащего управления.

Это единство возобладало.

КОНКАКАФ также хотела бы отметить и поблагодарить средства массовой информации за то, что они вывели этот вопрос из тени на свет.

События последних дней выявили то, что теперь нельзя игнорировать: будущее чемпионата мира по футболу, величайшего достояния мирового футбола, решалось вне рамок всех существующих механизмов управления, без прозрачности, консультаций и надлежащей процедуры.

Предложение такого масштаба не случайно появляется на данном этапе. Это симптом того, что руководство перестало ставить футбол на первое место. Этот недавний односторонний и вопиющий акт плохого управления и руководства следует за чередой ошибок и аналогичного поведения. Необходимо провести всесторонний анализ деятельности этого президентства.

Обеспокоенность касается не только КОНКАКАФ . Она разделяется многими конфедерациями, ассоциациями-членами и теми, кто служит футболу и любит его. Когда люди, которым доверено защищать игру, приходят к выводу, что больше не могут делать это изнутри, футбольная семья имеет право спросить, как такое предложение могло быть допущено и кто несёт за это ответственность.

ФИФА — не частное предприятие. Это организация, которой доверена игра и её члены. Лица, назначенные для работы в ней, несут фидуциарную ответственность — обязанность служить, а не обладать властью. Там, где эта ответственность не соблюдается, подотчётность не может быть необязательной.

В соответствии с предписаниями наших ассоциаций-членов, члены совета ФИФА от КОНКАКАФ будут напрямую и через совет ФИФА участвовать в обеспечении надлежащего решения вопросов управления, подотчётности и руководства посредством институтов и процедур, установленных в соответствии с уставом ФИФА .

В рамках данной структуры они также будут работать, чтобы определить, как часть огромных резервов может быть распределена среди наших членов через программу FIFA Forward для развития футбола в нашем регионе, не ставя под угрозу наше общее будущее.

Мы все просто хранители, служащие игре, которая принадлежит всем нам.

Единство, продемонстрированное нашими ассоциациями-членами на этой неделе, подтвердило, что, руководствуясь мужеством, честностью и разумным управлением, игра останется там, где ей и место: в руках футбола, а не отдельного человека.