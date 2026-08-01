Глава РПЛ надеется, что ЧМ не станет предвестником раскола в футболе

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о конфликте Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Мне очень печально, что такой яркий чемпионат мира только закончился, а уже обсуждаются сделки, которые могут расколоть футбольное сообщество. Я надеюсь, что коллеги найдут общий язык и завершившийся чемпионат мира не станет предвестником какого-то раскола в футболе.
В УЕФА заявили о потере доверия к Джанни Инфантино как к президенту ФИФА. Ранее функционер объявил об отказе от планов по продаже доли в коммерческих правах на чемпионаты мира. Данное предложение было отвергнуто УЕФА, КОНКАКАФ, AФК и КОНМЕБОЛ. Все 55 членов УЕФА выступили за бойкот турниров под эгидой ФИФА, если проект будет реализован.