Глава РПЛ надеется, что ЧМ не станет предвестником раскола в футболе

сегодня, 20:04

Президент Российской Премьер-Лиги высказался о конфликте Международной федерации футбола ( ФИФА ) и Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ).

Мне очень печально, что такой яркий чемпионат мира только закончился, а уже обсуждаются сделки, которые могут расколоть футбольное сообщество. Я надеюсь, что коллеги найдут общий язык и завершившийся чемпионат мира не станет предвестником какого-то раскола в футболе.