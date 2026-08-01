Галактионов: «Те шаги, которые необходимо правильно делать, не делают»

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал поражение от махачкалинского «Динамо» в матче второго тура РПЛ (1:2).

Во время момента с пропущенным голом от нападающего Миро на 57‑й минуте защитник московского клуба Евгений Морозов влетел шипами в колено вратарю , после чего голкипер обратился за помощью к врачам и не смог продолжить игру. Его заменил Илья Лантратов. Как сообщил Галактионов, футболист получил рассечение, ему наложили швы.

Не будем сейчас обсуждать кого‑то конкретно [из игроков]. Команда уступила, значит все, включая тренерский штаб, сработали неважно. Хочу поблагодарить ребят за самоотдачу – все выложились по полной.

Что бы исправил до начала матча? Не в плане футбола. Те шаги, которые необходимо правильно делать, не делают. К сожалению, пока нас не слышат.

Слухи об уходе наших игроков не добавляют хорошего настроения коллективу. Сейчас оценим, насколько серьёзная травма у Митрюшкина. Если лидер выпадет, будем подстраиваться.

Обязательно в следующем матче нужно побеждать.