«Балтика» победила московское «Динамо»

сегодня, 22:42

«Балтика» одержала победу над московским «Динамо» в матче второго тура РПЛ (2:1).

Калининградская команда открыла счёт на 57-й минуте — голом отметился Николай Титков. Удвоил преимущество клуба Брайан Хиль на 74-й, реализовавший пенальти. На 76-й москвичи отыграли один мяч усилиями Артура Гомеса.

«Балтика» набрала три очка. В активе «Динамо» один балл.