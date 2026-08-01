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«Балтика» победила московское «Динамо»

сегодня, 22:42
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоЗавершен

«Балтика» одержала победу над московским «Динамо» в матче второго тура РПЛ (2:1).

Калининградская команда открыла счёт на 57-й минуте — голом отметился Николай Титков. Удвоил преимущество клуба Брайан Хиль на 74-й, реализовавший пенальти. На 76-й москвичи отыграли один мяч усилиями Артура Гомеса.

«Балтика» набрала три очка. В активе «Динамо» один балл.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 23:14
Ну и у вас Акронов не будет
Николай 1
Николай 1 ответ Ев17 (раскрыть)
сегодня в 23:13
И даже больше. Заметил, что судьям показывают всегда один ракурс повтора, выбранный ВАР ом, то есть возможно одним человеком. Почему бы не дать возможность судье в поле самому потыкать в кнопочки и просмотреть эпизод с двух-трех позиций?
Который раз замечаю, что представляемый судье в поле ролик не всегда самый удачный.
Ну, а так да, пролососили.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 23:12
Привет Виктору и Тюкавину
    ildar_3871
    ildar_3871 ответ derrik2000 (раскрыть)
    сегодня в 23:08
    Латышонок в зените не играл почему то )
    derrik2000
    derrik2000
    сегодня в 23:06
    В Калининграде всем тяжело играть, а не только Динамо. Очень поздно бело-голубые включили волю и скорости.
    Да и Латышонок вновь напомнил о себе в воротах балтийцев.
    баск
    баск
    сегодня в 23:01
    Что ж, печально.
    Балтийцы взяли себя в руки, отработали гораздо внушительнее, чем в предыдущем туре, и мы ожидаемо в пролёте.
    Но это всё так, эпизод..

    Уже в ходе матча пришло значительно более печальное известие- на 91 году ушла из жизни Раиса Борисовна Сушкова..
    Легендарная женщина, светлый, позитивный человек, преданный болельщик
    нашего клуба. Трибуны любовно называли её "наша бабушка Динамо".

    Вот что это была за "бабушка":
    Полковник милиции в отставке. Мс по лёгкой атлетике, кмс по самбо.
    Мать офицера милиции Александра Сушкова, погибшего при исполнении.

    Сорок лет оттрубила в московском областном угрозыске.
    До этого- 10 лет в детской комнате милиции.
    Частенько собирала своих подопечных и за свой счёт возила их на матчи.
    По возможности знакомила с Яшиным, с семьёй которого была дружна.

    Не счесть бедовых пацанчиков, которых она столкнула с кривой дорожки через приобщение к Большому футболу. Некоторые из них ей пишут до сих пор.
    До последних дней бывала на домашних матчах и болела вместе со всеми,
    закутавшись в динамовскую розу..

    Вечная память.
    ildar_3871
    ildar_3871
    сегодня в 23:01
    Верните Шаронова !
    Николай 1
    Николай 1
    сегодня в 22:58
    Определилась сама-собой задача на этот сезон - подняться с 13-ого места и войти в десятку.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответ Ев17 (раскрыть)
    сегодня в 22:57
    Многие наверное болельщики динамо сейчас вспоминают Гусева...зачем убрали...???
    А Балтику с победой...
    ildar_3871
    ildar_3871
    сегодня в 22:55, ред.
    А где ваш Тюкавин , Матч ТВ его звездой называл , зенит хотел за 20 млн купить , а чё он голы не забивает ? Я бы его за рубль не купил . Не то что Даку за 11 млн !)
    Ев17
    Ев17
    сегодня в 22:51
    Странный вар, позвал смотреть именно нужный для атаки момент, проигнорировав игру рукой. Опять замены, ухудшающие игру. Скопинцев и Зайдензаль играли куда лучше , Рубенс едва не привез, Касерес привёз. Разучились забивать, что огорчает. И вообще заметнный регресс после Гусева
    sv_1969
    sv_1969 ответ Drosmo (раскрыть)
    сегодня в 22:51
    взаимно!
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 22:48
    дайте шварцу поработать так сказать)))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 22:45, ред.
    Тур..огонь...
    Московская феерия продолжается....
    Набрано 1 очко из 9-ти....тремя столичными клубами....

    Балтике респект...
    Серия из 9-ми матчей без побед завершилась.....
    particular
    particular
    сегодня в 22:44, ред.
    Понятно... Нынче Калининград и Махачкала рулят... Столичные утираются...
    Балтика - молодца!!!
    Гость
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