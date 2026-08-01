«Балтика» победила московское «Динамо»

«Балтика» одержала победу над московским «Динамо» в матче второго тура РПЛ (2:1).
Калининградская команда открыла счёт на 57-й минуте — голом отметился Николай Титков. Удвоил преимущество клуба Брайан Хиль на 74-й, реализовавший пенальти. На 76-й москвичи отыграли один мяч усилиями Артура Гомеса.
«Балтика» набрала три очка. В активе «Динамо» один балл.
Балтийцы взяли себя в руки, отработали гораздо внушительнее, чем в предыдущем туре, и мы ожидаемо в пролёте.
Но это всё так, эпизод..
Уже в ходе матча пришло значительно более печальное известие- на 91 году ушла из жизни Раиса Борисовна Сушкова..
Легендарная женщина, светлый, позитивный человек, преданный болельщик
нашего клуба. Трибуны любовно называли её "наша бабушка Динамо".
Вот что это была за "бабушка":
Полковник милиции в отставке. Мс по лёгкой атлетике, кмс по самбо.
Мать офицера милиции Александра Сушкова, погибшего при исполнении.
Сорок лет оттрубила в московском областном угрозыске.
До этого- 10 лет в детской комнате милиции.
Частенько собирала своих подопечных и за свой счёт возила их на матчи.
По возможности знакомила с Яшиным, с семьёй которого была дружна.
Не счесть бедовых пацанчиков, которых она столкнула с кривой дорожки через приобщение к Большому футболу. Некоторые из них ей пишут до сих пор.
До последних дней бывала на домашних матчах и болела вместе со всеми,
закутавшись в динамовскую розу..
Вечная память.