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«Арсенал» с крупным счётом обыграл «Жирону» в товарищеском матче

сегодня, 23:00
ЖиронаЛоготип футбольный клуб Жирона1 : 4Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналЗавершен

«Жирона» уступила «Арсеналу» в контрольном поединке (1:4).

На 16-й минуте лондонская команда открыла счёт — мяч забил Кай Хаверц. Удвоил преимущество англичан Христос Цолис на 30-й. Арнау Мартинес на 50-й сократил отставание испанцев в счёте. На 53-й Макс Доуман провёл третий гол «канониров», а ещё одним забитым мячом отличился Габриэл Жезус на 55-й.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 23:16
Первый предсезонный матч, первая победа, приятное начала длинного пути! Можно сказать играли резервным составом (из основы были Калафьоре и Дьекереш) и первый тайм просто уничтожали Жирону по всем показателям! В самом начале второго тайма пропустили необязательный гол, после чего снова взялись за дело, ударно провели отрезок игры, в котором забили два гола! Далее на поле вышел детский сад Артеты и пацаны просто уверенно довели матч до победы!
Выделил бы сегодня отлмчную игру Макса Доумана! Пацан и сам забил, и голевую на первый мяч отдал....надеюсь Артета будет чаще использовать его в новом сезоне! Еще понравился новечок Цолис! Удар что надо у него!
Сейчас в этих играх важно наиграть новые связи и самое главное без травм вступить в новый сезон АПЛ!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 23:02
Жирона слабовато сыграла,Арсеналу не соперник.
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