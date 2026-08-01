«Арсенал» с крупным счётом обыграл «Жирону» в товарищеском матче

сегодня, 23:00

«Жирона» уступила «Арсеналу» в контрольном поединке (1:4).

На 16-й минуте лондонская команда открыла счёт — мяч забил Кай Хаверц. Удвоил преимущество англичан Христос Цолис на 30-й. Арнау Мартинес на 50-й сократил отставание испанцев в счёте. На 53-й Макс Доуман провёл третий гол «канониров», а ещё одним забитым мячом отличился Габриэл Жезус на 55-й.