«Арсенал» с крупным счётом обыграл «Жирону» в товарищеском матче

«Жирона» уступила «Арсеналу» в контрольном поединке (1:4).
На 16-й минуте лондонская команда открыла счёт — мяч забил Кай Хаверц. Удвоил преимущество англичан Христос Цолис на 30-й. Арнау Мартинес на 50-й сократил отставание испанцев в счёте. На 53-й Макс Доуман провёл третий гол «канониров», а ещё одним забитым мячом отличился Габриэл Жезус на 55-й.
Выделил бы сегодня отлмчную игру Макса Доумана! Пацан и сам забил, и голевую на первый мяч отдал....надеюсь Артета будет чаще использовать его в новом сезоне! Еще понравился новечок Цолис! Удар что надо у него!
Сейчас в этих играх важно наиграть новые связи и самое главное без травм вступить в новый сезон АПЛ!