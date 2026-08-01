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Евсеев о лидерстве «Динамо» Мх: «Надо сфотографировать и на стену повесить»

вчера, 23:34
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)2 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗавершен

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев оценил победный матч с «Локомотивом» во втором туре РПЛ (2:1).

Хорошая игра. Как я и говорил, она получилась открытой и обоюдно острой. В первом тайме у нас были хорошие выходы, но мы почему‑то не били по воротам. В перерыве сделали корректировки, учитывая увиденное на поле.

Поменяли второго нападающего и добавили игрока в середину поля. Во втором тайме мы в физическом плане очень сильно добавили. Мы были намного ближе к победе, имея моменты и создавая их.

Соперник не был готов, что мы будем играть в четыре защитника, а не в пять. Пускай специалисты подумают.

О первом месте в турнирной таблице и готовности клуба из Дагестана к борьбе за пятёрку лучших

Да ладно? Надо сфотографировать и на стену повесить. Мы знаем наше место. Мы хотим выигрывать, добиваться положительного результата.

Наши игроки растут. Касинтура вырос и ушёл в серьёзную команду, Пальцев ушёл в команду‑чемпион. Лидеры уходят, а команда остаётся.

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Все комментарии
derrik2000
derrik2000
сегодня в 00:03
Как игроком Евсеев не трепетал перед маститыми, всемирно известными игроками, так и Динамо Махачкала заранее, до выхода на поле, матчи не проигрывает.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:02
Есть результат и у всех хорошее настроение... В коллективе здоровая атмосфера. Желаю Евсееву сохранять ее в команде, как можно дольше!!! Дагестан пережил стихийное бедствие, идет восстановление хозяйства — людям нужны положительные эмоции... Победы любимой команды их поддерживают.
Futurista
Futurista
вчера в 23:53
Фотографировать надо хотя бы после завершения тура...но там нечего уже будет)...
Гость
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