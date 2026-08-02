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Шварц: «Верю в тех игроков, которые находятся у нас в составе»

сегодня, 00:17
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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался о поражении от «Балтики» в матче второго тура РПЛ (1:2).

В стартовой игре чемпионата России московский клуб дома сыграл вничью с «Крыльями Советов» (0:0).

Поздравляю «Балтику» с победой. До первого пропущенного гола мы хорошо играли, создавали моменты, контролировали игру, но нужно было лучше обороняться в эпизоде с пропущенным мячом. После того как мы пропустили, «Балтика» поймала свой игровой ритм. Второй мяч пропустили с пенальти. Нужно отметить, что команда показала отличную реакцию на этот гол, создала огромное количество моментов, отквитала один мяч. Мы проявили себя с лучшей стороны после пропущенного мяча и забили первый гол в сезоне. Мы разочарованы этим поражением. Хорошо, что следующая игра у нас уже в среду.

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Расулов провёл хорошую игру, а Лунёв получил травму. Пока не можем сказать, насколько серьёзно его повреждение и как долго он будет восстанавливаться.

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Сегодняшняя игра стала отражением нашей работы на тренировках. Результат сегодня удручающий. Мы рассчитывали набрать больше очков. Я верю в тех игроков, которые находятся у нас в составе.

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Сегодня мы держали нить игры в своих руках. Я бы не стал заострять внимание на структуре игры нападающих.

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