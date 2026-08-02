Талалаев о пропущенном голе: «Это ж не пионер‑лагерь, а команда мастеров»

Главный тренер «Балтики» прокомментировал победный матч с московским «Динамо» во втором туре РПЛ (2:1).

Давно не было такого состояния. Нам не привыкать ставить рекорды, уже и самый быстрый гол забили, и «Динамо» впервые за 71 год обыграли. Лучший бомбардир у нас есть — Хиль, молимся на него. Когда он вышел, 35 минут сразу стали похожими на футбол. Восстанавливаем Оффора и надеемся на Никитина.

Непросто, когда три новых игрока выходят на поле. Спасибо ребятам, что в первом тайме они сдерживали «Динамо», которое организованно и более изощрённо, чем мы, действует в позиционной игре. Не скажу, что мы по моментам в первом тайме уступили динамовцам. В перерыве мы умеем разговаривать на понятном футболистам языке, что они потом выходят и делают свою работу чуть лучше, чем до этого. Во втором тайме стали напоминать команду, которая была у нас прошлой осенью. Но недолго. Мне не понравилась реакция после второго забитого мяча, когда сразу пропустили. Это ж не пионер‑лагерь, а команда мастеров. Пока у нас нет игровой солидности. Будем работать.