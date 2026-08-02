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Раскрыты причины несостоявшихся трансферов Батракова

сегодня, 10:35

Турецкий журналист Эмир Ислам рассказал о несостоявшихся трансферах полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

Для тех, кто не видел игру Батракова, скажу так: для России он как Аршавин. Игроком интересовался «Зенит», но «Локомотив» отказался его отпускать. ПСЖ проводил переговоры, однако не смог завершить трансфер из-за санкций. «Монако» тоже обсуждало переход, а посредником выступал Александр Головин, но стороны не сошлись в финансовых условиях.

В мае в Турцию приезжал агент футболиста. «Галатасарай» был готов предложить 3,25 млн евро, однако дальнейшего развития переговоры не получили. После этого Батраков продлил контракт с «Локомотивом» и взял десятый номер.

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Локомотив М  Галатасарай  Зенит  ПСЖ  Монако  Батраков Алексей
Перевод с x.com Фото: Mikhail Shapaev / The Football Union of Russia
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dh6yb6me77ye
dh6yb6me77ye
сегодня в 10:41
Распиаренный пижон, даже в Турцию не нужен.
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