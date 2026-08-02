Раскрыты причины несостоявшихся трансферов Батракова

Турецкий журналист Эмир Ислам рассказал о несостоявшихся трансферах полузащитника «Локомотива» .

Для тех, кто не видел игру Батракова, скажу так: для России он как Аршавин. Игроком интересовался «Зенит», но «Локомотив» отказался его отпускать. ПСЖ проводил переговоры, однако не смог завершить трансфер из-за санкций. «Монако» тоже обсуждало переход, а посредником выступал Александр Головин, но стороны не сошлись в финансовых условиях.

В мае в Турцию приезжал агент футболиста. «Галатасарай» был готов предложить 3,25 млн евро, однако дальнейшего развития переговоры не получили. После этого Батраков продлил контракт с «Локомотивом» и взял десятый номер.