Винисиус проведёт переговоры с Моуриньо и руководством «Реала»

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор после возвращения в команду обсудит своё будущее с главным тренером мадридского клуба Жозе Моуриньо и руководством «сливочных».
Стороны пока не договорились о продлении контракта из-за финансовых разногласий.
Если соглашение не будет достигнуто, «Реал» может рассмотреть продажу футболиста. Предложений от «Арсенала» мадридский клуб не получал.
Единственное, в чём может быть проблема Винисиуса в Арсенале, - это его скверный характер. Вести себя так как в Реале, в Арсенале могут не позволить. Там у Артеты авторитет будет повыше, и руководство, в случае какого-либо конфликта, однозначно примет сторону тренера.
Так что для Вини сейчас настаёт важный момент в его карьере, где неправильное решение может стать закатом его карьеры.