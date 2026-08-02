Винисиус проведёт переговоры с Моуриньо и руководством «Реала»

сегодня, 12:27

Вингер «Реала» после возвращения в команду обсудит своё будущее с главным тренером мадридского клуба и руководством «сливочных».

Стороны пока не договорились о продлении контракта из-за финансовых разногласий.

Если соглашение не будет достигнуто, «Реал» может рассмотреть продажу футболиста. Предложений от «Арсенала» мадридский клуб не получал.