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Винисиус проведёт переговоры с Моуриньо и руководством «Реала»

сегодня, 12:27

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор после возвращения в команду обсудит своё будущее с главным тренером мадридского клуба Жозе Моуриньо и руководством «сливочных».

Стороны пока не договорились о продлении контракта из-за финансовых разногласий.

Если соглашение не будет достигнуто, «Реал» может рассмотреть продажу футболиста. Предложений от «Арсенала» мадридский клуб не получал.

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Drosmo
Drosmo
сегодня в 13:24
Если смотреть на ситуацию со стороны Винисиуса, но неверное вариант с Арсеналом для него более предпочтителен чем продолжение карьеры в Реале. Выиграть тот же ЗМ у Вини в Реале уже не получится. Даже если Реал возьмёт ЛЧ, Ла Лигу, то первым претендентом на ЗМ в любом случае будет Мбаппе, так как француз намного более результативней, да и играет на более выгодной и забивной позиции чем Виисиус. Да и по зарплате, как я понял, Арсенал готов удовлетворить аппетиты бразильца. И плюс ко всему, в Арсенале Вини придёт уже в статусе главной звезды в команде, а в Реале с приходом Мбаппе он безвозвратно утратил этот статус. Поэтому именно в Арсенале у Вини намного больше шансов взять такой желанный для него ЗМ. Ну это конечно только в том случае, если Арсенал будет брать трофеи.

Единственное, в чём может быть проблема Винисиуса в Арсенале, - это его скверный характер. Вести себя так как в Реале, в Арсенале могут не позволить. Там у Артеты авторитет будет повыше, и руководство, в случае какого-либо конфликта, однозначно примет сторону тренера.

Так что для Вини сейчас настаёт важный момент в его карьере, где неправильное решение может стать закатом его карьеры.
qxrz356ququq
qxrz356ququq
сегодня в 12:41
Арсенал -самая лучшая карьера деятельности Винисиуса ,Реал-Африканский лагерь Переса с Мауриньо,закат бывшего Королевского клуба!!!
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