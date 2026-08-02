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Трансфер Батракова может обойтись «Галатасараю» в 20 млн евро

сегодня, 12:35

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков может перейти в «Галатасарай».

По информации источника, турецкий клуб готов активировать отступные футболиста в размере 20 млн евро.

Утверждается, что «Локомотив» получит 16 млн евро, а ещё 4 млн будут выплачены агенту игрока.

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Все комментарии
ildar_3871
ildar_3871 ответ Groboyd (раскрыть)
сегодня в 13:47, ред.
А что должен делать футболист на поле ?
Ты причину скажи такого скачка цены , из 3 .25 до 20 млн !
Он чё газ , или бензин ))))
Groboyd
Groboyd ответ ildar_3871 (раскрыть)
сегодня в 13:33, ред.
А что он должен голы забивать, играя чуть ли не опорника?
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 13:30
Утром было 3.250 , в обед уже 20 млн , скажите от чего растет цена Батракова , голы не забил , и игрок так себе )
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 13:26
За 4 млн я батракова в чемодане отвезу в Турцию )
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:26, ред.
В каком институте учат на "Агента Батраковых"....????

В МГИМО нет....в МГУ нет...Московский государственный университет спорта и туризма (МГУСиТ) нет....Московская государственная академия физической культуры (МГАФК) нет.......

За подпись - 8 кг 640 г евро (4 млн...если все купюры номиналом €500)
YNWA
YNWA
сегодня в 13:01
Хорошие деньги!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:56
За такие деньги агенты сделают все чтоб Батраков оказался в Турции
Гость
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