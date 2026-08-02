Трансфер Батракова может обойтись «Галатасараю» в 20 млн евро

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков может перейти в «Галатасарай».
По информации источника, турецкий клуб готов активировать отступные футболиста в размере 20 млн евро.
Утверждается, что «Локомотив» получит 16 млн евро, а ещё 4 млн будут выплачены агенту игрока.
Ты причину скажи такого скачка цены , из 3 .25 до 20 млн !
Он чё газ , или бензин ))))
В МГИМО нет....в МГУ нет...Московский государственный университет спорта и туризма (МГУСиТ) нет....Московская государственная академия физической культуры (МГАФК) нет.......
За подпись - 8 кг 640 г евро (4 млн...если все купюры номиналом €500)