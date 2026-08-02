Буффон назвал Серию А транзитным чемпионатом

сегодня, 13:53

Бывший вратарь сборной Италии заявил, что Серия А утратила прежний статус и превратилась в транзитный чемпионат.

Раньше наш чемпионат был ориентиром, в нём играли звёзды. Сейчас мы, возможно, уже пятые в Европе. Серия А стала транзитным чемпионатом, куда ведущие клубы отправляют футболистов развиваться, но для молодых итальянских игроков всё равно не находится места.