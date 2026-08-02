Буффон назвал Серию А транзитным чемпионатом

Бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон заявил, что Серия А утратила прежний статус и превратилась в транзитный чемпионат.
Раньше наш чемпионат был ориентиром, в нём играли звёзды. Сейчас мы, возможно, уже пятые в Европе. Серия А стала транзитным чемпионатом, куда ведущие клубы отправляют футболистов развиваться, но для молодых итальянских игроков всё равно не находится места.
Главным соперником сборной Италии стал страх. Мы пережили болезненные неудачи, которые до сих пор не можем забыть. Новый главный тренер должен вернуть футболистам уверенность и энтузиазм, а также убедить их, что добиться результата возможно.