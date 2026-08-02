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Влахович отказал «Бешикташу» ради возможного перехода в «Барселону»

сегодня, 14:53

Сербский нападающий Душан Влахович, находящийся в статусе свободного агента после ухода из «Ювентуса», отклонил предложение «Бешикташа» с зарплатой 8 млн евро в год и ждёт решения «Барселоны».

По данным источника, турецкий клуб также был готов выплатить свободному агенту подписной бонус в размере 5 млн евро.

Однако форвард рассчитывает продолжить карьеру в каталонской команде и готов ради этого снизить финансовые требования.

«Барселона» включила Влаховича в список кандидатов, но пока не предприняла конкретных шагов.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:02
Очень надеюсь, что Влаховича не будет в Барселоне.
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