Влахович отказал «Бешикташу» ради возможного перехода в «Барселону»

сегодня, 14:53

Сербский нападающий , находящийся в статусе свободного агента после ухода из «Ювентуса», отклонил предложение «Бешикташа» с зарплатой 8 млн евро в год и ждёт решения «Барселоны».

По данным источника, турецкий клуб также был готов выплатить свободному агенту подписной бонус в размере 5 млн евро.

Однако форвард рассчитывает продолжить карьеру в каталонской команде и готов ради этого снизить финансовые требования.

«Барселона» включила Влаховича в список кандидатов, но пока не предприняла конкретных шагов.