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Кобелев озвучил главную проблему московского «Динамо»

сегодня, 17:18

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев отметил, что у столичной команды возникли серьёзные трудности в реализации голевых моментов.

Главная проблема «Динамо» — это реализация, команда просто не забивает свои моменты. Мне кажется, что футболисты стали какими‑то медленными. Да, много ударов по воротам, но мяч не идет в ворота. Начало чемпионата — это особая стадия сезона. Если ты в первых нескольких матчах выиграешь, тебе где‑то повезет — это одно настроение. А если у тебя совсем ничего не получается — это может сыграть с командой злую шутку.

В двух турах динамовцы набрали лишь одно очко.

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