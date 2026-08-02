Кобелев озвучил главную проблему московского «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» отметил, что у столичной команды возникли серьёзные трудности в реализации голевых моментов.

Главная проблема «Динамо» — это реализация, команда просто не забивает свои моменты. Мне кажется, что футболисты стали какими‑то медленными. Да, много ударов по воротам, но мяч не идет в ворота. Начало чемпионата — это особая стадия сезона. Если ты в первых нескольких матчах выиграешь, тебе где‑то повезет — это одно настроение. А если у тебя совсем ничего не получается — это может сыграть с командой злую шутку.