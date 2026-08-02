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Флик о Рэшфорде: «Я буду по нему скучать»

сегодня, 17:40

«Барселона» отказалась активировать опцию выкупа нападающего Маркуса Рэшфорда у «Манчестер Юнайтед» за 30 млн евро. Каталонцы предпочли подписать Энтони Гордона из «Ньюкасла» за 80 млн евро, и главный тренер Ханс-Дитер​ Флик признал, что будет скучать по Маркусу.

Иногда ты не знаешь, что случится с арендованными игроками. Наша ситуация непроста. Я очень ценю работу с ним, он фантастический игрок и человек. Думаю, команда тоже будет скучать по нему. Но такова жизнь.

Рэшфорд провёл в аренде в «Барселоне» успешный сезон: 14 голов и 11 передач в 49 матчах. Он уже поблагодарил клуб и болельщиков в соцсетях. Теперь 28-летний форвард вернётся в «Манчестер Юнайтед» после отпуска.

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sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:15
Телефончик возьми у него))
Гость
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