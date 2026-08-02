Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

«Зенит» благодаря хет-трику Глушенкова разгромил «Оренбург»

сегодня, 18:00
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавершен

Во втором туре чемпионата России-2026/27 «Зенит» играл в гостях с «Оренбургом».

Питерский клуб победил со счётом 3:0. У команды Сергея Семака хет-трик оформил Максим Глушенков. Футболист смог забить на 6-й, 59-й и 66-й минутах.

Подписывайся в ВК
Все новости
Глушенков Максим
Источник: soccer.ru Фото: Mikhail Shapaev / The Russian Football Union
«Урал» разгромил «СКА-Хабаровск» в игре Первой лиги
Сегодня, 14:01
«Филадельфия» вырвала победу у «Атланты», Миранчук отдал голевой пас
Сегодня, 08:43
«Арсенал» с крупным счётом обыграл «Жирону» в товарищеском матче
Вчера, 23:00
«Балтика» победила московское «Динамо»
Вчера, 22:42
«Реал» сыграл вничью с «Фиорентиной» в предсезонной встрече
Вчера, 20:51
Махачкалинское «Динамо» переиграло «Локомотив»
Вчера, 20:29
Сортировать
Все комментарии
ildar_3871
ildar_3871 ответ Петроградец (раскрыть)
сегодня в 18:28
очень подорожал газ )))
Петроградец
Петроградец ответ ildar_3871 (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 18:25
Вы попутали насчеит бензина. Зенит это газ. Газ тоже в дефиците? Или подорожал сильно? А бензин это Спартак.
hbnb5hdhactv
hbnb5hdhactv
сегодня в 18:10
Зенит с красивой победой!!!!
ildar_3871
ildar_3871 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 18:08
договорной матч )
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 18:08
А где делфин ?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 18:07
Это не одевает....
Просто у игрока Оренбурга такие же пропали....в перерыве....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:06, ред.
Ну вот...а Семак переживал за два гостевых матча....
6 очков...8:0 по мячам.....
Старт успешен....
Через 2 дня Балтика...дома...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:06
Соболь настолько крут, что ему соперники бутсы одевают!)
Диванный профи
Диванный профи
сегодня в 18:02, ред.
Слабая игра Зенита и сильный матч Глушенкова, посмотрим как Зенит будет выглядеть с сильными соперниками.Оренбург мог переломить ход матч, но не смогли все таки. Итог Оренбург 0:3 Глушенков.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 