«Зенит» благодаря хет-трику Глушенкова разгромил «Оренбург»

сегодня, 18:00

Во втором туре чемпионата России-2026/27 «Зенит» играл в гостях с «Оренбургом».

Питерский клуб победил со счётом 3:0. У команды Сергея Семака хет-трик оформил . Футболист смог забить на 6-й, 59-й и 66-й минутах.