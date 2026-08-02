«Зенит» благодаря хет-трику Глушенкова разгромил «Оренбург»

Во втором туре чемпионата России-2026/27 «Зенит» играл в гостях с «Оренбургом».
Питерский клуб победил со счётом 3:0. У команды Сергея Семака хет-трик оформил Максим Глушенков. Футболист смог забить на 6-й, 59-й и 66-й минутах.
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Главный редактор: Байдацкая О.С.
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Просто у игрока Оренбурга такие же пропали....в перерыве....
6 очков...8:0 по мячам.....
Старт успешен....
Через 2 дня Балтика...дома...