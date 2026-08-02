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«Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед» поборются за Копмейнерса

сегодня, 18:16

«Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в трансфере полузащитника «Ювентуса» Тейна Копмейнерса. Английские клубы готовы побороться за 28-летнего голландца, который хочет играть в Лиге чемпионов.

«Ювентус» готов рассмотреть предложения от 30 млн евро, а также вариант аренды с обязательством выкупа. Копмейнерс перешёл в туринский клуб из «Аталанты» в 2024 году за 50 млн евро, но клуб не попал в Лигу чемпионов в этом сезоне, что может подтолкнуть игрока к уходу.

Английские клубы могут предложить голландцу участие в главном европейском турнире. Также уход полузащитника может быть связан с решением «Ювентуса» дать шанс Дугласу Луису.

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