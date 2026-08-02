«Ювентус» официально объявил о переходе Аладжбеговича

сегодня, 18:50

«Ювентус» завершил трансфер вингера из «Байера». 18-летний босниец подписал с туринским клубом пятилетний контракт до 30 июня 2031 года.

В прошлом сезоне Аладжбегович выступал за «Зальцбург» на правах аренды, провёл 44 матча, забил 13 голов и отдал 4 передачи. Также он сыграл 11 матчей за сборную Боснии и Герцеговины, забив 2 гола, включая один на чемпионате мира 2026 года.