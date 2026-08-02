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«Ювентус» официально объявил о переходе Аладжбеговича

сегодня, 18:50

«Ювентус» завершил трансфер вингера Керима Аладжбеговича из «Байера». 18-летний босниец подписал с туринским клубом пятилетний контракт до 30 июня 2031 года.

В прошлом сезоне Аладжбегович выступал за «Зальцбург» на правах аренды, провёл 44 матча, забил 13 голов и отдал 4 передачи. Также он сыграл 11 матчей за сборную Боснии и Герцеговины, забив 2 гола, включая один на чемпионате мира 2026 года.

«Керим — динамичный и разносторонний игрок, владеющий обеими ногами, что делает его непредсказуемым для защитников. Несмотря на юный возраст, он уже проявил себя на международном уровне и готов показать свою ценность в наших цветах», — говорится в заявлении «Ювентуса».

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