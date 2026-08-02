Ахметзянов: «„Оренбургу“ нужно было реализовывать собственные моменты»

Главный тренер «Оренбурга» подвёл итоги матча РПЛ с «Зенитом». Его команда уступила со счётом 0:3.

Концентрация нужна с первых минут, но не удалось. Есть над чем работать. Не думаю, что чемпион страны мог дать нам много шансов. Нужно было реализовывать собственные моменты. Мы старались. Большая благодарность болельщикам.

Сам матч был проигран легко. Вышли на поле и пропустили уже на четвертой минуте, во втором тайме не дали сопернику ничего сделать, но они забили издалека, а потом еще один со стандарта. Глушенкову легко дались голы. Но не могу сказать, что мы не могли быть конкурентоспособны. Могли отыграться и попробовать зацепить матч.