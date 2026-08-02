Президент «Трабзонспора» опроверг переговоры с Салахом

Президент «Трабзонспора» Эртугрул Доган опроверг информацию о достижении соглашения с бывшим нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом. По его словам, клуб не вёл переговоров с 34-летним египтянином.
Такого соглашения нет. Салах — очень профессиональный и успешный футболист, известный во всём мире. Кто бы не хотел его подписать? Но на данный момент такого соглашения с нашим клубом нет.
Ранее французские СМИ сообщали, что «Трабзонспор» близок к срыву сделки Салаха с «Бешикташем». Турецкий клуб подтвердил переговоры с форвардом, но заявил, что не намерен улучшать предложение. Салах покинул «Ливерпуль» этим летом на правах свободного агента.