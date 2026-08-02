Узбекистан готов сыграть товарищеский матч с Россией

сегодня, 19:17

Ассоциация футбола Узбекистана открыта к проведению товарищеского матча со сборной России. Об этом заявил руководитель отдела сборных Усман Тошев, отметив, что стороны могут встретиться в сентябре, октябре или ноябре.

Мы готовы и будем рады сыграть со сборной России. На данный момент у нас подтвержден только один товарищеский матч — против Южной Кореи в октябре. Поэтому мы открыты к тому, чтобы провести встречу с российской командой либо в объединенное окно сентября-октября, либо в ноябре.