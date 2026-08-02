Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиГорода и страныТоварищеские матчи. Сборные 2026

Узбекистан готов сыграть товарищеский матч с Россией

сегодня, 19:17

Ассоциация футбола Узбекистана открыта к проведению товарищеского матча со сборной России. Об этом заявил руководитель отдела сборных Усман Тошев, отметив, что стороны могут встретиться в сентябре, октябре или ноябре.

Мы готовы и будем рады сыграть со сборной России. На данный момент у нас подтвержден только один товарищеский матч — против Южной Кореи в октябре. Поэтому мы открыты к тому, чтобы провести встречу с российской командой либо в объединенное окно сентября-октября, либо в ноябре.

Узбекистан готов принять Россию в Ташкенте или сыграть в Москве. Россия занимает 35-е место в рейтинге ФИФА, Узбекистан — 52-е. Последний раз команды встречались четыре года назад.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: sport24.ru Фото: Антон Зайцев - Soccer.ru
В РФС рассчитывают на проведение финала Лиги чемпионов в будущем
06 июля
Боевые карлики. Топ-10 самых малонаселённых государств в истории ЧМ
25 июняЕвгений Петров в блоге Смотри ширеКомментарии2
20 из 26 футболистов Англии могли играть за другие сборные. В списке даже Кейн
19 июняЕвгений Петров в блоге Смотри ширеКомментарии3
Сборная Ирана будет покидать США после каждой игры группового этапа
07 июня
Утверждены даты проведения Кубка Африки в 2027 году
08 апреля
Мексика согласна принять матчи Ирана на ЧМ-2026
17 марта
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 