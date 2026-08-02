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Агент Головина: «Сейчас ведутся переговоры с некоторыми клубами»

сегодня, 19:26

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал, ведёт ли футболист переговоры с другими клубами.

Не нужно доверять слухам в вопросе возможного ухода Александра Головина из «Монако». Это правда, что сейчас ведутся переговоры с некоторыми клубами. Мы готовы рассмотреть интересное предложение из любой лиги, в том числе из Турции и Саудовской Аравии.

Клубы из топ-5 не хотят подписывать Александра из-за паспорта? Об этом говорить не хочу. Я бы посоветовал доверять только официальной информации.

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