Агент Головина: «Сейчас ведутся переговоры с некоторыми клубами»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» , рассказал, ведёт ли футболист переговоры с другими клубами.

Не нужно доверять слухам в вопросе возможного ухода Александра Головина из «Монако». Это правда, что сейчас ведутся переговоры с некоторыми клубами. Мы готовы рассмотреть интересное предложение из любой лиги, в том числе из Турции и Саудовской Аравии.

Клубы из топ-5 не хотят подписывать Александра из-за паспорта? Об этом говорить не хочу. Я бы посоветовал доверять только официальной информации.