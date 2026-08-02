Гасилин: «Малком не согласится на понижение зарплаты ради „Зенита“»

сегодня, 20:03

Бывший нападающий «Зенита» усомнился в реальности возвращения в петербургский клуб. По его словам, бразилец не готов к резкому сокращению зарплаты.

У Малкома зарплата 17 млн евро, он, наверное, на такое сильное понижение не согласится. Если он готов вернуться на зарплату в 2,5 млн евро, то почему бы и не подписать? Но всё равно мне кажется, что с «Зенитом» по зарплате будет невозможно договориться. В принципе, у команды сейчас всё хорошо, и в его приобретении она не нуждается.

Ранее, по слухам, говорилось, что «Аль-Хиляль» намерен выставить 29-летнего бразильца на трансфер. Гасилин отметил, что переход стал бы мечтой, но «такого не бывает».