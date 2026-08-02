Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

Корнаухов: «ЦСКА нужен форвард с 10 голами за сезон»

сегодня, 20:16

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов заявил, что «армейцам» необходим форвард, способный регулярно забивать. По его мнению, клубу нужен игрок уровня 10+ голов за сезон.

Дело не в том, что команде нужен новый нападающий, а в том, что нужен нападающий, который будет уметь делать разницу и умеет забивать мячи на регулярной основе. То есть нападающий, который забивает 10+ голов за сезон, — это именно тот уровень, который нужен сейчас ЦСКА. Понятно, что есть Гонду и Мусаев — нападающие, которые много делают для командной игры, но ещё нападающие должны быть ценны тем, что они умеют забивать.

Ранее ЦСКА связывали с трансферами Мирлинда Даку («Рубин») и Жуана («Гёзтепе»). Корнаухов подчеркнул, что «армейцы» ищут форварда, способного приносить результат.

Подписывайся в ВК
Все новости
ЦСКА  Корнаухов Олег  Даку Мирлинд  Жуан
Источник: sovsport.ru Фото: Ekaterina Martynova / The Russian Football Union
Гасилин: «Малком не согласится на понижение зарплаты ради „Зенита“»
Сегодня, 20:03
Глушенков высказался о своем хет-трике в игре с «Оренбургом»
Сегодня, 19:12
Канчельскис: «Для „Спартака“ ничья с „Ахматом“ будет хорошим результатом»
Сегодня, 17:35
Кобелев озвучил главную проблему московского «Динамо»
Сегодня, 17:18
Божович заявил, что Кокорин мог играть за «Реал» или «Барселону»
Сегодня, 10:40
Божович: «Дзюба и в 38 лет потянет уровень РПЛ»
Сегодня, 10:17
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 