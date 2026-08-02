Корнаухов: «ЦСКА нужен форвард с 10 голами за сезон»

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов заявил, что «армейцам» необходим форвард, способный регулярно забивать. По его мнению, клубу нужен игрок уровня 10+ голов за сезон.
Дело не в том, что команде нужен новый нападающий, а в том, что нужен нападающий, который будет уметь делать разницу и умеет забивать мячи на регулярной основе. То есть нападающий, который забивает 10+ голов за сезон, — это именно тот уровень, который нужен сейчас ЦСКА. Понятно, что есть Гонду и Мусаев — нападающие, которые много делают для командной игры, но ещё нападающие должны быть ценны тем, что они умеют забивать.
Ранее ЦСКА связывали с трансферами Мирлинда Даку («Рубин») и Жуана («Гёзтепе»). Корнаухов подчеркнул, что «армейцы» ищут форварда, способного приносить результат.