Корнаухов: «ЦСКА нужен форвард с 10 голами за сезон»

Бывший защитник ЦСКА заявил, что «армейцам» необходим форвард, способный регулярно забивать. По его мнению, клубу нужен игрок уровня 10+ голов за сезон.

Дело не в том, что команде нужен новый нападающий, а в том, что нужен нападающий, который будет уметь делать разницу и умеет забивать мячи на регулярной основе. То есть нападающий, который забивает 10+ голов за сезон, — это именно тот уровень, который нужен сейчас ЦСКА . Понятно, что есть Гонду и Мусаев — нападающие, которые много делают для командной игры, но ещё нападающие должны быть ценны тем, что они умеют забивать.