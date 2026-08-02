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«Краснодар» обыграл «Факел» в матче чемпионата России

сегодня, 20:21
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 2Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелЗавершен

«Краснодар» во втором туре РПЛ принимал «Факел». Хозяева победили со счетом 3:2.

У краснодарцев голы забили Жубал и Никита Кривцов (дубль). В составе гостей отличились Максим Турищев и Алексей Сутормин.

На 59-й минуте футболист воронежского клуба Аксель Гнапи не реализовал пенальти.

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Все комментарии
derrik2000
derrik2000 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 21:32
Так он и реабилитировался! ))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 21:20
Расслабились быки и чуть не опростоволосились))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 21:16
а Ву привез четкий пенальти))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 21:15
игрокам Факела респект, потрепали нервы в концовке хозяевам.
пас на Сутормина четкий.
derrik2000
derrik2000
сегодня в 20:44, ред.
Полагаю, что два мяча кубанцы пропустили из-за пижонства, поскольку счёт уже был крупный, а время матча подходило к концу.
Это пижонство вполне по ходу чемпионата может и лишить иногда Краснодар важных очков.
Комбинации, в которых эти два гола Факел забил, и, конечно, прекрасное завершение атак - отдельная история.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 20:37
Быков конечно же с победой, но так играть нельзя! Будь на месте Факела более сильная и мастеровитая команда, бычки недосчитались бы очков сегодня!
Факелу нужно укреплять ряды, иначе снова будет борьба за сохранение места в РПЛ
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 20:31
Обычный краснодарский отскок.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 20:27
Что сказать хотел. По "Факелу" все будет понятно 10 сентября, когда закроется ТО. БиЦЦа- бороЦЦа , умирать. Другого не будет. А вот Олегычу вопрос задать хотелось, это что было в тайме втором? Видать в надежде, что Воробьев выиграет гонку бомбардиров? Но его не меняют, хотя на поле его по сути не было. С такой игрой "Спартак" уничтожит. Как бы ни было, болельщиков "Краснодара" с победой. Как обычно со своей колокольни.
particular
particular
сегодня в 20:22
Поздно Факел включил обороты, - негативный результат с позитивным эндшпилем...
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