«Краснодар» обыграл «Факел» в матче чемпионата России

«Краснодар» во втором туре РПЛ принимал «Факел». Хозяева победили со счетом 3:2.
У краснодарцев голы забили Жубал и Никита Кривцов (дубль). В составе гостей отличились Максим Турищев и Алексей Сутормин.
На 59-й минуте футболист воронежского клуба Аксель Гнапи не реализовал пенальти.
пас на Сутормина четкий.
Это пижонство вполне по ходу чемпионата может и лишить иногда Краснодар важных очков.
Комбинации, в которых эти два гола Факел забил, и, конечно, прекрасное завершение атак - отдельная история.
Факелу нужно укреплять ряды, иначе снова будет борьба за сохранение места в РПЛ