Менди опроверг слухи о расторжении контракта с «Реалом»

сегодня, 20:50

Защитник «Реала» не обсуждает с клубом возможное расторжение контракта. Окружение француза опровергло слухи о переговорах, а сам игрок хочет восстановиться от травмы и помочь команде при .

Менди восстанавливается быстрее ожидаемого и может вернуться к концу сентября. Однако его позиция в команде остаётся неопределённой — после прихода и француз стал третьим выбором на левом фланге.

При этом «Реал» нуждается в продажах, чтобы зарегистрировать новичков, включая и . Расторжение контракта с Менди могло бы освободить место и сэкономить зарплату, но игрок не готов к такому шагу.