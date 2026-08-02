Менди опроверг слухи о расторжении контракта с «Реалом»

Защитник «Реала» Ферлан Менди не обсуждает с клубом возможное расторжение контракта. Окружение француза опровергло слухи о переговорах, а сам игрок хочет восстановиться от травмы и помочь команде при Жозе Моуриньо.
Менди восстанавливается быстрее ожидаемого и может вернуться к концу сентября. Однако его позиция в команде остаётся неопределённой — после прихода Марка Кукурельи и Альваро Каррераса француз стал третьим выбором на левом фланге.
При этом «Реал» нуждается в продажах, чтобы зарегистрировать новичков, включая Яна Диоманде и Родри. Расторжение контракта с Менди могло бы освободить место и сэкономить зарплату, но игрок не готов к такому шагу.
тем более у Реала рост доходов во всем. да и трофейной доминации...