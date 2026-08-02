Кейн хочет продлить контракт с «Баварией» и сыграть на ЧМ-2030

сегодня, 21:10

Нападающий «Баварии» планирует начать переговоры о новом контракте с клубом. Англичанин хочет остаться в Мюнхене и принять участие в чемпионате мира 2030 года в составе сборной Англии.

Как отмечает источник, знакомый с ситуацией, Кейн не стремится побить рекорд в АПЛ и предпочитает выигрывать трофеи с «Баварией». Кроме того, он любит клуб, и клуб любит его, а потому решение будет найдено.