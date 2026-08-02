Кейн хочет продлить контракт с «Баварией» и сыграть на ЧМ-2030

Нападающий «Баварии» Харри Кейн планирует начать переговоры о новом контракте с клубом. Англичанин хочет остаться в Мюнхене и принять участие в чемпионате мира 2030 года в составе сборной Англии.
Как отмечает источник, знакомый с ситуацией, Кейн не стремится побить рекорд Алана Ширера в АПЛ и предпочитает выигрывать трофеи с «Баварией». Кроме того, он любит клуб, и клуб любит его, а потому решение будет найдено.
Действующее соглашение 33-летнего форварда истекает в 2027 году. Новый контракт может быть рассчитан минимум до 2029 года с зарплатой около 25 млн евро в год. Переговоры начнутся после возвращения Кейна из отпуска 8 августа. Англичанин вдохновился примером Лионеля Месси и Криштиану Роналду, игравших на ЧМ-2026 в возрасте 39 и 41 года.