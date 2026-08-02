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Кейн хочет продлить контракт с «Баварией» и сыграть на ЧМ-2030

сегодня, 21:10

Нападающий «Баварии» Харри Кейн планирует начать переговоры о новом контракте с клубом. Англичанин хочет остаться в Мюнхене и принять участие в чемпионате мира 2030 года в составе сборной Англии.

Как отмечает источник, знакомый с ситуацией, Кейн не стремится побить рекорд Алана Ширера в АПЛ и предпочитает выигрывать трофеи с «Баварией». Кроме того, он любит клуб, и клуб любит его, а потому решение будет найдено.

Действующее соглашение 33-летнего форварда истекает в 2027 году. Новый контракт может быть рассчитан минимум до 2029 года с зарплатой около 25 млн евро в год. Переговоры начнутся после возвращения Кейна из отпуска 8 августа. Англичанин вдохновился примером Лионеля Месси и Криштиану Роналду, игравших на ЧМ-2026 в возрасте 39 и 41 года.

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lazzioll
lazzioll
сегодня в 21:34
ну месси и Роналду могут и еще на одном сыграть. просто стоять в последней трети поля много ума не надо и сил вообще никаких. а Кейн как посмотришь за мячом бегает аж к своей штрафнойи оттуда начинает атаки которые потом добежав до чужих ворот сам же и завершает. таким форвардам сложновато в 35 уже даже играть. а если столбом постоять в штрафной - то почему нет. можно и на два еще сьездить))
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