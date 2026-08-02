Канчельскис: «„Зенит“ выглядит увереннее всех»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал старт «Зенита» в новом розыгрыше РПЛ.
«Зенит» выглядит увереннее всех претендентов на чемпионство. Как по игре, так и составу. «Краснодар» и «Спартак» в первом туре смотрелись менее убедительно. Но нельзя делать серьезных выводов о будущем по двум турам. Махачкалинское «Динамо» набрало максимальное количество очков. Но все понимают, что оно не будет бороться за победу в РПЛ.
После двух туров «Зенит» набрал шесть очков.
Уважаемый, возьмите в себя руки. На Вас это не похоже. Зачем нужны взятки, есть иные более изощренные рычаги влияния и воздействия на РПЛ.
В нетерпеже негативных сочинений после побед Зенита...хоть подумайте о логике..))