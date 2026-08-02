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Канчельскис: «„Зенит“ выглядит увереннее всех»

сегодня, 21:43

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал старт «Зенита» в новом розыгрыше РПЛ.

«Зенит» выглядит увереннее всех претендентов на чемпионство. Как по игре, так и составу. «Краснодар» и «Спартак» в первом туре смотрелись менее убедительно. Но нельзя делать серьезных выводов о будущем по двум турам. Махачкалинское «Динамо» набрало максимальное количество очков. Но все понимают, что оно не будет бороться за победу в РПЛ.

После двух туров «Зенит» набрал шесть очков.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 22:41
Jeck Denielse
Уважаемый, возьмите в себя руки. На Вас это не похоже. Зачем нужны взятки, есть иные более изощренные рычаги влияния и воздействия на РПЛ.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 22:15
    Ага....Зенит опять всем взяток напихал полные кальсоны...чтоб по весне в мае...при делёжке медалей подряд играть со Спартаком...Краснодаром....и Динамо...

    В нетерпеже негативных сочинений после побед Зенита...хоть подумайте о логике..))
      shlomo
      shlomo
      сегодня в 21:57
      Цыплят по осени считают... будем, хотя бы, делать анализы на зимней паузе...
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      сегодня в 21:54, ред.
      Еще бы, РПЛ специально первых соперников так подобрал, чтобы старт уверенным был, а следующий Родина. Что еще нужно для лидерства. А тем временем Спартак с Краснодаром будут биться. Вот они причуды календаря.
        Гость
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