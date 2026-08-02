«Ливерпуль» может получить разрешение на концерты в июле

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«Ливерпуль» подал заявку на изменение правил использования стадиона «Энфилд», чтобы проводить концерты в июле. Сейчас в этом месяце действует 31-дневный перерыв без мероприятий для отдыха местных жителей.

По словам представителей клуба, мировые артисты не могут выступать на «Энфилде» из-за запрета, что приводит к потере доходов для города. Клуб предложил компромисс: сохранить 31-дневный перерыв в течение лета, но не обязательно в июле.

Однако местные жители и депутаты выступили против.

«Концерты часто заканчиваются после 22:00, жителей беспокоят шум, пробки и демонтаж оборудования. Резиденты заслуживают мирного соседства больше, чем на 31 день в году», — заявила советник Порция Фейхи.

Решение также связано с планами по закрытию дороги у стадиона. Окончательное голосование состоится на следующем заседании совета.