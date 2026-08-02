Кривцов: «„Краснодар“ вел 3:0 и немного расслабился»

Полузащитник «Краснодара» оценил победу команды над воронежским «Факелом». «Быки» выиграли встречу со счётом 3:2.

Видимо, что‑то пошло не по плану, немного расслабились. Вели 3:0, игра была под нашим контролем, но пропустили один мяч, потом второй — уже начали переживать, что можем упустить победу. Думаю, что была потеря концентрации.

Без партнеров я бы не забивал, у нас хороший коллектив, поэтому такая результативность.