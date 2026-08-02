Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

Кривцов: «„Краснодар“ вел 3:0 и немного расслабился»

сегодня, 22:01
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 2Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелЗавершен

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов оценил победу команды над воронежским «Факелом». «Быки» выиграли встречу со счётом 3:2.

Видимо, что‑то пошло не по плану, немного расслабились. Вели 3:0, игра была под нашим контролем, но пропустили один мяч, потом второй — уже начали переживать, что можем упустить победу. Думаю, что была потеря концентрации.

Без партнеров я бы не забивал, у нас хороший коллектив, поэтому такая результативность.

Подписывайся в ВК
Все новости
Канчельскис: «„Зенит“ выглядит увереннее всех»
Сегодня, 21:43
Кучаев: «Головин — футболист, который может играть в любой команде мира»
Сегодня, 21:15
Корнаухов: «ЦСКА нужен форвард с 10 голами за сезон»
Сегодня, 20:16
Гасилин: «Малком не согласится на понижение зарплаты ради „Зенита“»
Сегодня, 20:03
Глушенков высказался о своем хет-трике в игре с «Оренбургом»
Сегодня, 19:12
Канчельскис: «Для „Спартака“ ничья с „Ахматом“ будет хорошим результатом»
Сегодня, 17:35
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 22:08
Зенит вёл 3:0 и не расслабился...
Краснодар вёл 3:0 и расслабился...
Так поднимем бокалы за нерасслабление !!!!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 